MLB: Oswald Peraza presiona por la titularidad en la segunda base de los Angelinos

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El manager de los Angelinos de Anaheim, Kurt Suzuki, no ha definido oficialmente quién será el encargado de custodiar la segunda base para el inicio de la temporada. Sin embargo, el estratega adelantó que la posición será ocupada mediante una combinación entre el veterano Adam Frazier y el prospecto venezolano Oswald Peraza. Aunque la jerarquía de Frazier y su condición de bateador zurdo sugieren una ventaja inicial, el desempeño mostrado por Peraza durante los juegos de exhibición ha generado un debate legítimo sobre quién merece la mayor carga de trabajo en el infield de Anaheim.

El dominio de Peraza

Oswald Peraza finalizó la pretemporada con registros que superan ampliamente la producción de su competidor directo. El campocorto reconvertido a camarero dejó un promedio de bateo de .314, producto de 16 imparables en 51 turnos al bate. En contraste, Frazier promedió .281 con nueve hits en 32 oportunidades. Más allá del promedio convencional, la calidad del contacto inclina la balanza hacia el joven infielder: Peraza registró una tasa de batazos fuertes del 47.5%, mientras que el veterano apenas alcanzó un 33.3%.

La capacidad de generar poder y velocidad también fue un factor diferenciador en estas semanas de preparación. Peraza conectó dos cuadrangulares y estafó seis almohadillas, demostrando una agresividad en las bases que Frazier, con cero jonrones y una sola base robada, no pudo equiparar. Estos números sugieren que el venezolano está listo para aportar una dimensión dinámica a la alineación que los Halos necesitan para ser competitivos en la División Oeste de la Liga Americana.

La solvencia defensiva frente a la experiencia

El análisis de la posición no se limita únicamente a la caja de bateo. La defensa en la segunda base es un área donde Frazier ha mostrado fisuras recientes. Las métricas avanzadas indican que el estadounidense ha registrado un balance negativo en Outs Sobre el Promedio (OAA) en dos de las últimas tres campañas. Por el contrario, Peraza posee las herramientas atléticas naturales de un campocorto, lo que le permite cubrir un mayor rango de terreno y ejecutar lanzamientos con mayor potencia y precisión.

Proyección para el inicio de la temporada regular

La estrategia de Suzuki de utilizar un pelotón de bateadores busca aprovechar las ventajas de enfrentamiento según el lanzador abridor rival. Bajo esta lógica, Frazier iniciaría contra lanzadores derechos y Peraza contra zurdos. No obstante, el rendimiento reciente del venezolano indica que limitarlo a un rol de tiempo parcial podría frenar su desarrollo y restarle valor al equipo.