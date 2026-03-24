MLB: Brayan Rocchio y Gabriel Arias cierran el Spring Training como el potencial dúo de Cleveland

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La mesa está servida para que inicie la temporada 2026 de la MLB, y en el caso de los Guardianes de Cleveland hay mucha expectativa con la posibilidad de ganar el banderín de su división este año. Para ello, la organización podría apoyarse desde el mismo Opening Day de sus dos venezolanos: Brayan Rocchio y Gabriel Arias.

Rocchio y Arias, un dúo de bateo y defensa

Este martes significó la última presentación del equipo en el Spring Training. Allí, los dos grandeligas criollos tuvieron su cuota de protagonismo ante los D-backs de Arizona, quienes sufrieron el poder ofensivo de ambos en la misma primera entrada.

El primero en hacerse sentir fue Brayan Rocchio, que como segundo bate disparó un jonrón de dos rayitas para poner arriba en el marcador a los suyos. Este fue su segundo batazo de vuelta completa de la pretemporada, así como su quinta y sexta carrera remolcada, ambas cifras récords para él en un Spring Training.

Números de Brayan Rocchio en el Spring Training 2026

16 juegos

43 turnos al bate

13 hits

4 dobles

2 jonrones

6 carreras impulsadas

6 carreras anotadas

.302 AVG

.910 OPS

Minutos después, Gabriel Arias redondeó el gran inning de Cleveland con un buen turno con las bases llenas. En su caso no le tembló el pulso para disparar un línea al jardín central, lo que permitió que dos compañeros pisaran el home.

Números de Gabriel Arias en el Spring Training 2026

17 juegos

41 turnos al bate

13 hits

4 dobles

6 carreras impulsadas

5 carreras anotadas

.317 AVG

.819 OPS

Con este gran cierre y, además, excelentes números, los dos criollos se consolidan como la dupla de los Guardianes para la temporada 2026, con Rocchio en la intermedia y Arias en el campocorto. Vale mencionar que en el Opening Day medirán fuerzas contra los Marineros de Seattle.