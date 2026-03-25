Policía de Sudáfrica detuvo al periodista deportivo Julio “Profe” Ibáñez

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El periodista del medio de comunicación TUDN, Julio Ibáñez, conocido como "El Profe" fue detenido en Sudáfrica de forma preventiva. El trabajador de la prensa realiza junto con su equipo un investigación sobre las selecciones que enfrentarán a México en el Mundial de 2026.

Ibáñez habría salido bajo fianza y gracias a una operación conjunta de alta diplomacia entre el equipo legal de Televisa y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, se logró que las autoridades sudafricanas permitieran que el profesional continúe con su proceso legal fuera de las rejas.

El medio de comunicación mexicano,El Informador, señaló que hasta el momento, ni TUDN ni el propio Julio Ibáñez han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. El incidente habría sucedido días antes, pero fue hasta hoy 25 de marzo cuando se dio a conocer públicamente.

¿Cuál fue la causa de la detención?

La alerta sobre la situación de Ibáñez se encendió cuando, durante un "live", un grupo de hombres armados irrumpió en su lugar de alojamiento. Entre la confusión, el periodista alcanzó a cuestionar lo que sucedía antes de que la señal se cortara abruptamente.

Según informes del diario mexicano, Récord, el "Profe" y su equipo de producción fueron trasladados a un centro de detención preventiva, donde permanecieron incomunicados bajo sospechas de realizar grabaciones aéreas con drones en áreas de seguridad nacional restringidas.

Aunque la investigación por el uso de drones sigue abierta, el periodista ya se encuentra bajo el resguardo de la embajada mexicana en un lugar seguro. Se espera que en las próximas horas se concrete su vuelo de retorno a México, poniendo fin a un episodio que mantuvo en vilo al gremio periodístico deportivo durante su cobertura internacional en África.