Clásico Mundial: México buscará la heroica con la experiencia de Javier Assad

México no quiere quedarse por fuera de la fiesta del Clásico Mundial de Beisbol 2026, y es por eso que en la noche de este miércoles buscarán un victoria importantísima que les permita avanzar a la segunda ronda. Dicho compromiso será ante Italia en el Daikin Park de Houston.

Assad, por otra gran apertura con México

El lanzador elegido por el manager Benji Gil no podía ser otro que Javier Assad, el as de esta selección. Y es que todo el equipo está consciente de la magnitud de este choque, ya que una derrota los enviaría temprano a casa.

Para México el panorama es simple, ganar sin importar el marcador final. El detalle en este Grupo B es que podría haber un triple empate entre ellos, los italianos y Estados Unidos, el tercero en discordia que estará ligando o una caída de los mexicanos o una victoria de ellos por más de cinco carreras.

Por lo pronto, Javier Assad asumirá el montículo contra Italia con 3.2 innings de labor, los cuales consumió en la primera fecha contra Gran Bretaña. En aquel entonces solo permitió dos indiscutibles, sin carreras, con una base por bolas y dos ponches.