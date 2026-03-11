Clásico Mundial de Béisbol

¿Cómo queda la eliminación de Estados Unidos tras la derrota ante Italia?

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 10:03 am

El Team USA dependerá de otros resultados para poder acceder a los cuartos de final del torneo.

Con la inesperada derrota ante Italia, Estados Unidos terminó de forma crítica la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Pese a que ganaron tres de los cuatros enfrentamientos, los dirigidos por Mark DeRosa no tienen asegurado su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Cuando parecía que todo estaba cantado para el combinado estadounidense, la novena de Aaron Judge y compañía pasó de liderar su grupo y rozar la clasificación a depender de otros resultados para garantizar su camino entre los mejores ocho de la vigente edición del certamen.

Para la jornada de este miércoles 11 de marzo, que le pondrá fin a la primera ronda, México y Italia tendrán en sus manos la posibilidad de sentenciar sus destinos en su actual participación en el magno evento, pero también la del Team USA desde el Daikin Park de Houston. Una victoria de los italianos podría clasificar a los anfitriones, pero un triunfo de los aztecas por una diferencial de carreras razonable también pondría a los norteamericanos en los 4tos de final.

¿Cómo clasifica Estados Unidos a 4tos de final?

Con una victoria de los mexicanos, se produce un triple empate a 3-1 entre Italia, Estados Unidos y México. Ahí entrarán los criterios de desempate del WBC (principalmente porcentaje de victorias, luego diferencial de carreras RS/RA, carreras permitidas, etc.). En este escenario, Estados Unidos podría clasificar como segundo, quedar eliminado o incluso como líder dependiendo de los números (hay riesgo real de eliminación, aunque bajo).

  • Si Italia gana: Italia termina 4-0 (o invicto), México 2-2 (o peor). Estados Unidos avanza como segundo lugar (3-1) a cuartos de final.

  • Si México gana y anota más de cinco carreras contra Italia, Estados Unidos clasifica.

  • Si México gana con cuatro o menos carreras, Estados Unidos queda eliminado.

Miércoles 11 de Marzo de 2026
