Margot Robbie ‘Barbie’ recibe fuertes críticas por lucir cadavérica

La actriz que dio vida a la popular muñeca Barbie, Margot Robbie levantó fuertes críticas tras su asistencia al desfile de Chanel Otoño-Invierno 2026, celebrado en París, por su notable cambio físico.

Usuarios en redes sociales, en especial X, fueron duros con Robbie tras señalarla por su extremada delgadez. En imágenes difundidas durante el evento de moda, se muestra a la actriz con un semblante distinto, con clavículas y mentón más pronunciados.

Sin embargo, seguidores de la protagonista de “El Escuadrón Suicida” la defendieron a capa y espada en los comentarios, exigiendo respeto y no opinar sobre cuerpos ajenos.

Margot Robbie cambia de look

A pesar de su notable delgadez, Margot Robbie pisó la capital de la moda con un nuevo look. La actriz cortó su cabello más arriba de los hombros dejando su rubio característico y un flequillo con ondas.

Este cambio radical puede ser uno de los causantes de verse diferente ante el ojo público, debido a que este nuevo corte de cabello afina sus facciones y pronuncia más su mentón, así como otras zonas de su rostro.

Además, recordemos que la rubia de 35 años dio a luz a su primera hija a finales de 2024, pasando por un largo periodo de lactancia y cuidados tras el parto.

Demi Moore también es señalada

Otra que no se salvó de las críticas por su aspecto físico fue Demi Moore luego de asistir a la ceremonia de los Actor Awards 2026. La exesposa de Bruce Willis generó preocupación por su figura delgada y demacrada, según comentarios en línea.