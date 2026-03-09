El adiós de un referente: Julio Teherán pone fin a su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador colombiano Julio Teherán anunció oficialmente este lunes su retiro del béisbol profesional, apenas minutos después de que la selección de Colombia concluyera su paso por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La noticia se dio a conocer tras la victoria de Colombia sobre Panamá en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Aunque el equipo cafetero se despidió del certamen con una marca de 1-3, el triunfo resultó crucial, ya que aseguró la clasificación directa de la novena colombiana para la próxima edición del torneo mundialista.

El momento de decir adiós

Visiblemente emocionado, el derecho de 35 años aprovechó la zona mixta para compartir su decisión con la prensa. “Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente que es el retiro mío del juego. Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, muchos años, pero pienso que este es el momento indicado”, expresó Teherán.

A pesar de la dificultad que conlleva alejarse del diamante tras 14 temporadas en las Grandes Ligas, el lanzador se mostró en paz con su determinación. “No lo voy a negar, es una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios mandó son las indicadas y soy fiel creyente en eso”, añadió el serpentinero cartagenero.

Un cierre marcado por la resiliencia

En lo que fue su tercera aparición en un Clásico Mundial, Teherán lamentó no haber podido aportar activamente desde la lomita debido a una inoportuna molestia en su hombro. A pesar de la limitación física, destacó el valor colectivo del grupo por encima de las individualidades.

“En lo personal, fue desafortunado no poder dar mi granito de arena, pero son cosas que no podemos controlar y que hacen parte del juego. Sin embargo, me voy contento de que obtuvimos la victoria y tenemos la clasificación para el próximo Clásico”, manifestó. Sobre el desempeño del equipo, agregó que, aunque esperaban avanzar más, el talento está presente para el futuro del béisbol colombiano.

El legado de "El Caballo" en las Mayores

Julio Teherán se retira como uno de los lanzadores más consistentes de su generación. Durante su trayectoria en la Gran Carpa, defendió principalmente la camiseta de los Bravos de Atlanta, organización donde permaneció durante nueve campañas y se convirtió en una figura institucional. También vistió los uniformes de los Angels de Los Ángeles, Brewers de Milwaukee, Mets de Nueva York y Tigers de Detroit.

Su hoja de servicios en la MLB cierra con números destacados:

Récord: 81 victorias y 82 derrotas.

Efectividad: 3.85 en 1,470.2 entradas lanzadas.

Ponches: 1,260 abanicados.

Honores: Dos selecciones al Juego de Estrellas.

Orgullo por sus raíces y por Atlanta

Uno de los puntos más altos de su carrera fue su dominio en la rotación de los Bravos, donde recibió la responsabilidad de abrir el juego inaugural en seis ocasiones. Teherán recordó con especial cariño esa etapa de su vida profesional.

“Recibir la pelota en tantos juegos inaugurales fue algo muy especial para mí. Era mi mayor reto año tras año; lo que me mantenía con esa hambre de querer ser el representante número uno de la organización”, señaló.

Finalmente, el lanzador tuvo palabras de gratitud para quienes lo acompañaron en este largo camino: “Agradecido con mi familia, con mi país y con mis compañeros por todo ese apoyo. Representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo fue, para mí, el honor más grande”.