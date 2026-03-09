Dakota Johnson se desnuda para campaña de Calvin Klein

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de “Cincuenta Sombra de Grey” Dakota Johnson es la nueva imagen de Calvin Klein, en una campaña de ropa interior femenina cargada de sensualidad que ha provocado un impacto en redes sociales.

A sus 36 años, Dakota Johnson se desnudó para promocionar el producto de la marca, en un proyecto dirigido Gordon von Steiner, quien la muestra en tareas domésticas comunes para reflejar una imagen de “sensualidad relajada”.

Hace pocas horas fue revelado el video promocional de esta nueva colección que alcanza más de 7 millones de reproducciones y 500 mil reacciones en solo 8 horas.

Una campaña que encaja perfecto con Dakota Johnson

En una entrevista para ELLE, Dakota Johnson habló sobre el proyecto, el cual coincide con una etapa personal especial. “Se siente muy simbiótico con el lugar en el que estoy en mi vida”, dijo.

Añadió que atraviesa “una etapa de mi feminidad donde me siento bastante tranquila y centrada. Paso mucho tiempo en casa, me siento muy cómoda en mi cuerpo”.

Atrevido video promocional

La actriz de “Amores Materialistas” apareció en el anuncio en una actitud relajada, escuchando música, jugando al billar o descansando al sol con ropa íntima ultralight. En otra toma luce unos vaqueros inspirados en los noventas.

Asimismo, la sensualidad está a la orden del día, un punto que los usuarios resaltaron en redes sociales.