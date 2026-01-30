Kim Kardashian muestra sus curvas en bikini para una nueva campaña

Suscríbete a nuestros canales

La socialité y estrella de televisión, Kim Kardashian mostró su cuerpo en bikini para una campaña de su marca SKIM. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías profesionales, donde deja ver sus curvas, elevando las expectativas de sus seguidores por lo que trae de nuevo.

SKIM fue fundada por la empresaria en 2019, sin embargo, en los últimos años ha experimentado un auge y un crecimiento exponencial en sus productos, lo que ha atraído a más personas y potenciales compradores.

En 2023, la marca alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares. Además, surgió entre tantas opciones para ofrecer soluciones inclusivas de modelado corporal y colores neutros para diversas tonalidades de piel.

Kim Kardashian en lencería

Una de las piezas claves para su éxito ha sido la imagen de Kim Kardashian, quien lució en lencería color negro para promocionar su nueva línea de ropa interior para mujeres por motivos de San Valentín.

Las imágenes causaron revuelo y halagos a su destacada figura a sus 45 años, además, de ser madre de cuatro criaturas con expareja Kanye Wets.

En otra publicación, posó con una camisa con el logo de SKIM que dejaba al descubierto su marcado abdomen en lo que parece ser un baño.

Nueva colección con Nike

Por si fuera poco, hace pocos días la marca lanzó su video promocional con Lisa de BLACKPINK, quien es la nueva imagen de su colección NikeSKIMS Primavera '26’, una colaboración entre las empresas que llega el 5 de febrero.