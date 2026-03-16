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Mychel Sánchez, campeón vigente del circuito de Parx Racing, comenzó la semana con un desempeño destacado al obtener tres victorias. Durante la jornada del lunes 16 de marzo, el jockey zuliano firmó cinco montas y logró imponerse en sus dos primeras competencias, y luego en su último compromiso. En la cuarta carrera, condujo al ejemplar Untouchable hacia el triunfo, demostrando su habilidad y experiencia en la pista.

Posteriormente, en la quinta carrera, repitió el éxito montando a Quivira Crane. Luego en la octava guió al parque de vencedores al ejemplar Hermoso Hombre.

Mychel Sánchez, mantiene el ritmo ganador

Sánchez, sumó siete victorias la semana pasada entre Parx Racing y Laurel Park. Hoy en este nuevo comienzo de semana sin perder tiempo agregó tres a su cuenta personal, consolidando así un inicio de semana muy positivo; 1885 en total, 52 en la temporada, de las cuales 39 son en meet de Parx Racing, circuito ubicado en Bensalem, Pensilvania.

La primera victoria de la tarde fue encima de Untouchable, para el entrenador Michael Pino, en un match con Judy’s Flyer, en la que triunfó por 27 cuerpos y crono de 1:47.17 para 1.664 metros en pista de arena enlodada.

La segunda victoria de manera consecutiva llegó con el ejemplar Quivira Crane, en la quinta carrera al orden, por un Claiming de $23,000 en distancia de 1.400 metros. Quivira Crane, presentada por Bobbi Anne Hawthorne, sumó su primera victoria en la temporada y tercer de por vida. La hija de Goldencents, abonó $6,80 a ganador en la taquilla, y cronometró 1:26.07.

Cerró la jornada con el ejemplar Hermoso Hombre para el entrenador Michael Pino, en la octava de la cartelera.

Sánchez, regresa este martes con siete compromisos a seguir; Tojo’s Mojo, Shipman y Pontiffany, en la primera, segunda y cuarta carrera respectivamente. Luego se activa desde la sexta hasta l novena, encima de Carbonite, Perujia, Golden Eib Micrphn y Carousel Queen, sucesivamente.

Estas victorias obtenidas durante la jornada, resaltan el buen momento que atraviesa Sánchez dentro del circuito y su capacidad para mantener un alto nivel competitivo en cada encuentro.