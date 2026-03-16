El "Secreto" revelado: Lo que nadie te dice sobre Emisael Jaramillo y deberías saber ya

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Emisael Jaramillo, quien obtuvo tres victorias el viernes en Santa Anita, llegó a la jornada del domingo empatado con Juan Hernández como líder de jinetes. Ambos llegaron con 34 victorias para el encuentro. Jaramillo, sumó otras dos para completar cinco en la semana y tomar el liderato de la Classic Meet en este circuito.

Que Jaramillo esté teniendo tanto éxito no es ninguna sorpresa. Si bien tuvo un buen desempeño en Florida, quedó relegado a un segundo plano ante jinetes como John Velázquez, Irad Ortiz Jr. y Tyler Gaffalione cuando llegaron para el Championship Meet. Una de las razones de su éxito es que Doug O'Neill lo monta prácticamente en todas las carreras. Dieciséis de sus victorias han sido con caballos entrenados por O'Neill.

¿Por qué Jaramillo es tendencia?

En una entrevista realizada al entrenador Doug O’Neill, para Santa Anita Park Racing TV; expuso sin miramientos y reveló; “Siempre ha sido un jinete exitoso”, continuó; “Creo que ganó todas las carreras importantes que se puedan imaginar en Venezuela y también brilló en Florida. Es un jinete muy talentoso.”

De igual manera; “Una de sus mayores virtudes es su habilidad para no presionar al caballo al salir de la gatera y colocarlo en una buena posición sin que el caballo gaste mucha energía. Me recuerda mucho a Joel Rosario”, enfatizó.

“Tenemos muchos buenos jinetes aquí, pero él llegó en un momento en que era buena idea incorporar a alguien nuevo. Estábamos ansiosos por que llegara sangre nueva. Luego Antonio Fresu se lesionó y eso le abrió algunas oportunidades. Su ética de trabajo es la mejor que he visto. Está aquí todas las mañanas trabajando con los caballos. Si le das un caballo con posibilidades, te ayudará. Es un jinete extraordinario.”