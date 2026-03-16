Neymar Jr. se queda fuera de la convocatoria de Brasil

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Carlo Ancelotti ha hecho oficial la lista de convocados de la Selección de Brasil para los amistosos de la fecha FIFA de marzo. La gran noticia, y quizás la más sorpresiva, es la exclusión definitiva de Neymar Jr. de los duelos ante Francia y Croacia.

El técnico italiano, quien asumió las riendas de la "canarinha" con el objetivo de instaurar una disciplina táctica y física de hierro, ha sido tajante; en su proyecto no hay espacio para jugadores que no estén al 100% de sus capacidades.

Los motivos de "Carletto"

La ausencia del astro del Santos FC no se debe a un castigo disciplinario, sino a una estricta gestión de la carga de trabajo.

Neymar, que ha lidiado con un calvario de lesiones en el último año, no ha logrado convencer al cuerpo técnico de estar listo para la alta intensidad que exigen los rivales europeos. Carlo Ancelotti busca conformar una plantilla amplia y competitiva, donde el ritmo de juego prevalezca sobre los nombres históricos.

Los duelos ante Francia y Croacia son vistos como los ensayos finales de máxima exigencia antes de la lista definitiva para el Mundial.

La puerta sigue abierta

A pesar del golpe anímico que supone quedarse fuera en la recta final, el mensaje desde el seno de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no es de retiro, sino de desafío.

Ancelotti y su staff han dejado claro que Neymar sigue estando en el radar, pero su presencia en el Mundial dependerá de dos factores innegociables. El primero es que deberá sumar minutos de calidad y demostrar liderazgo en el Brasileirão.

y el segundo, es que debe encadenar una serie de partidos sin recaídas para probar que su cuerpo puede soportar el rigor de una Copa del Mundo.

Con la baja confirmada de Rodrygo por su grave lesión de rodilla, la ausencia de Neymar deja a Vinícius Jr., Raphinha y Endrick como los principales referentes del ataque brasileño para esta gira.