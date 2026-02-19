Carlo Ancelotti reconoce su consejo a Vinicius: "Debe respetar"

Suscríbete a nuestros canales

Es momento para hablar de Carlo Ancelotti. Ese histórico entrenador que se ha dejado ver recientemente disfrutando a lo grande de las bondades de del ambiente festivo en los carnavales de Río de Janeiro.

El italiano pasó de una distinta capital española, en su paso por el Real Madrid, al colorido que rodea a la 'canarinha'. En medio de todo, el estratega se encuentra apuntando los detalles del Mundial 2026 y, mientras lo hace, se pasó por el ‘Universo Valdano’ de Movistar Plus.

Justamente, sobre esa charla con Valdano, ya se ha conocido un avance, del contenido programado para estrenarse en su totalidad el 20 de febrero.

En lo que se pudo ver en el adelanto está una parte dedicada a Vinicius, jugador que pasó por las manos de 'Carletto' y sobre el que opina ha dejado señales de haber cambiado.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre Vinicius?

Si alguien conoce al delantero merengue, que suele estar en los focos, ese es el técnico italiano, que dedicó gran parte de su gestión como merengue para cambiar las reacciones del futbolista.

“Lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo”, dijo. Luego agregó: “Los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano”.

En lo revelado de esta conversación también pudo reconocer que todo está encaminado para que siga su camino al frente de la 'Canarinha': “Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho”.

A su vez, Carlo Ancelotti siendo esa figura muy respetada en el Real Madrid todavía genera sus expectativas y en este capitulo quedó una demostración cuando Valdano le suelta “¿Te gustaría volver al club?”, para que el italiano exprese: “Es una buena pregunta...”, y quede todo en suspenso hasta la publicación del episodio completo.