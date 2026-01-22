Carlo Ancelotti habría tomado una decisión sobre su futuro con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil en 2025 significó un paso sorpresivo para el combinado de ese país, luego de años apostando por técnicos locales y con ellos conseguir un sinfín de éxitos.

Justamente, sobre el italiano hay nuevas noticias que sorprenden aún más y están relacionadas a su futuro en el equipo nacional carioca. Sobre todo, después que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el estratega hayan acordado una decisión clave para los próximos años del combinado.

Distintas fuentes de Brasil, como GeGlobo, han asegurado que ambas partes habrían alcanzado un acuerdo verbal para extender en vínculo contractual de 'Carletto' más allá del Mundial 2026.

Es decir, que el futuro del italiano no estaría atado a lo que pueda ser el desempeño de la selección brasilera en la siguiente cita mundialista, sino que tendría el foco puesto en la Copa del Mundo de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

¿Cuándo se concretaría el acuerdo entre Carlo Ancelotti y Brasil?

Verbalmente ya tendrían ambas partes el visto bueno y la confirmación, pero la oficialidad de todo se daría después de las vacaciones del técnico, que llegaría este viernes a Río de Janeiro para definir los detalles previos a la firma del nuevo contrato en febrero.

En el ente federativo brasilero estarían conforme con lo que han visto en el equipo después de la llegada del veterano entrenador, sobre quien consideran que restauró la competitividad y el orden en ese vestuario.

En el tiempo que tiene Carlo Ancelotti con Brasil se aseguró la clasificación para el Mundial 2026, con principal notoriedad en la solidez del grupo en las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, en el norte del estratega estaría en devolver a la 'Canarinha' a la cima del fútbol, recuperando un título mundial tras 24 años se sequía.