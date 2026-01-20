España domina el mundo y Marruecos hace historia en el primer ranking FIFA de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La primera actualización de la Clasificación Mundial de la FIFA de 2026 ha llegado con cambios significativos, impulsados principalmente por la reciente conclusión de la Copa Africana de Naciones (CAF). Aunque la élite del fútbol europeo y sudamericano se mantiene estable en los primeros puestos, el torneo africano generó un efecto dominó que ha reconfigurado la zona media y alta de la tabla.

En la parte más alta del escalafón, España se consolida como el líder absoluto del fútbol mundial, seguida de cerca por Argentina, que se mantiene como la mejor representación de la CONMEBOL. El "top 6" lo completan potencias tradicionales: Francia (3.º), Inglaterra (4.º), Brasil (5.º) y Portugal (6.º), todas perfilándose como serias candidatas para la cita mundialista de este verano.

El ascenso histórico de los "Leones de Teranga" y el hito de Marruecos

El gran movimiento sísmico en el ranking lo protagonizó el continente africano. Gracias a su sólida trayectoria en la Copa Africana, Senegal logró escalar siete posiciones hasta alcanzar el puesto 12. Este ascenso desplazó directamente a las potencias de la CONCACAF, provocando que Estados Unidos y México descendieran a los lugares 15 y 16, respectivamente.

Por otro lado, Marruecos ha logrado una gesta sin precedentes para su fútbol. Pese a caer en la final de la CAF, los "Leones del Atlas" escalaron hasta la octava posición mundial, marcando su mejor clasificación histórica. Este logro pone a Marruecos en un selecto grupo: es la mejor posición para una nación árabe desde el noveno lugar de Egipto en 2010, y se acerca al récord absoluto para un equipo africano, ostentado por Nigeria cuando alcanzó el quinto puesto en abril de 1994.

Colombia cede terreno y la crisis de resultados en el África Central

Para la Selección Colombia, la actualización trajo una leve caída. El conjunto cafetero descendió una posición y ahora se ubica en la casilla 14 con 1.701,3 puntos, situándose justo por detrás de Italia. Esta fluctuación se debe a la falta de actividad competitiva oficial de alto puntaje en comparación con los torneos continentales disputados en otras latitudes.

En el otro extremo de la balanza se encuentran las naciones que sufrieron los mayores golpes tras su paso por el torneo continental africano:

Gabón: Tras ser eliminado en la fase de grupos, fue el equipo que más puntos perdió (44,97), lo que provocó su caída hasta el puesto 86.

Guinea Ecuatorial: Sufrió el descenso más drástico en cuanto a posiciones, perdiendo 10 lugares para quedar relegada al puesto 107.

Con este panorama, las selecciones entran en la recta final de preparación para los amistosos de marzo, que serán la última gran oportunidad para sumar puntos antes de la definición de los bombos para los torneos de verano.