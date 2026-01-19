¡Lío en África! Marruecos no se da por vencido y quiere el título de la copa en los despachos

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Copa África tuvo de todo y regaló momentos de los que aún se siguen hablando en la opinión pública futbolera. Senegal terminó por sellar el título, pero no sin antes atravesar distintos hechos.

El triunfo senegalés se dio en la prórroga del partido con un tempranero gol en esa instancia del futbolista del Villarreal Pape Gueye. Sin embargo, lo peculiar en ese duelo estuvo en lo protagonizado por los dirigidos por Pape Thiaw, quienes se marcharon del campo en protesta por un penalti en contra muy polémico sobre Brahim en el último minuto.

Lo emocionante siguió posteriormente con Mendy como uno de los héroes, tras atajar la ejecución de penal de Brahim, aunque hubo espacio para momentos bochornosos como la negativa a entregarle el trofeo de campeón a Senegal y el intento de robo de la toalla de Mendy por parte de los recogepelotas marroquíes.

Ahora bien, si alguno imaginó pensó que todo en esa final había quedado en lo ocurrido el 18 de enero, se equivocó. Justamente, porque desde Marruecos quieren llevar ese partido a los despachos.

Marrueco quiere el trofeo

La oportunidad de ganar la copa después de 50 años se vio opacada con el resultado final, con el dolor de todo un estadio favorable a los marroquíes. Eso sí, desde la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) no dan el episodio por terminado y tendrían la intención de ganar el torneo en los despachos, según anunció este lunes.

Desde el ente federativo quieren poner en discusión procedimientos legales correspondientes ante la FIFA y la CAF, con el claro objetivo de denunciar el retiro momentáneo del equipo senegalés durante el partido.

La FRMF apuntó en el comunicado oficial que esa retirada vino "acompañada de incidentes", tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y que señalan que ese hecho: "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

A su vez, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) también se pronunció y condenó en un texto el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa África, sin señalar directamente a la delegación senegalesa.

Al mismo tiempo, la propia CAF rechazó "firmemente" los hechos violentos y conductas inapropiadas, sobre todo los que se dirigieron al equipo arbitral o los organizadores. En el mismo orden de ideas, anunciaron que se están revisando las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.