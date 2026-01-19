¡Insólito! Por esta razón portero de Senegal peleó contra marroquíes en final de la Copa Africana

Suscríbete a nuestros canales

La final entre Senegal y Marruecos en la reciente Copa Africana de Naciones tiene razones suficientes para ser recordado como una de los más insólitas en la historia. Una de ellas, es el peculiar momento que vivió el arquero suplente de los senegaleses junto a marroquíes en busca de proteger la toalla al guardameta titular, Édouard Mendy.

Lo que sucedió en la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal fue un episodio tan insólito como surrealista, que trascendió más allá del ámbito futbolístico. Durante el partido, que estuvo marcado por intensas lluvias, una serie de imágenes que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados mostraron cómo los recogepelotas y un jugador suplente de Marruecos intentaron arrebatar la toalla al exportero del Chelsea.

El hecho, aparentemente trivial, se convirtió en un símbolo de la tensión y la rivalidad en un partido donde los pequeños detalles adquirieron una gran importancia. Este insólito episodio, que ya ha dado la vuelta al mundo, pasó a formar parte de la historia del fútbol, capturando la atención por su rareza y el comportamiento de los involucrados.

Suplente defiende toalla de portero de Senegal

En medio de un momento decisivo desde el Prince Moulay Abdellah Stadium, cuando Senegal ya había tomado la ventaja tras un penalti errado por Brahim, el clima jugó un papel crucial. Una fuerte tromba de agua cayó sobre el estadio, y Mendy, al igual que otros jugadores, se vio obligado a depender de su suplente, Yehvan Diouf, para mantener su toalla seca.

Lo que no esperaban los senegaleses es que esa toalla se convertiría en un objeto de disputa. El jugador marroquí Ismael Saibari intentó intimidar al portero senegalés en más de una ocasión, al tratar de impedir que el guardameta pudiera secarse adecuadamente. En un campo empapado por la lluvia, la toalla se volvió una herramienta indispensable para Mendy, no solo para secarse la cara y los guantes, sino también para mantener la concentración en un partido cargado de emociones. Al final, las atajadas del mencionado guardameta y un tanto solitario de Pape Gueye al 94' le dieron el título a los senegaleses.