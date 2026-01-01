Premier League: Chelsea da la primera sorpresa del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Chelsea comenzó el 2026 con una decisión clave para el futuro de la temporada. Acaban de anunciar de mutuo acuerdo que Enzo Maresca dejará de ser entrenador con efecto inmediato. Todo viene encaminado por una serie de malos resultados en el final del año 2025.

El equipo Blue durante diciembre alcanzó 2 victorias en 8 encuentros, lo que aumentó las tensiones en las últimas 48 horas. La gota que colmó el vaso fue el empate 2-2 contra Bournemouth para cerrar el año. Ahora comienzan 2026 sin DT y con la urgencia de solucionar la situación rápido.

El club comunicó las razones para acordar un paso al costado de Maresca: "Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada".

Enzo Maresca el último gran ganador del Chelsea

Enzo Maresca dirigió al Chelsea desde julio de 2024 hasta enero de 2026, con un balance general de 92 partidos: 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas. Registró un 59.8% de victorias, con 191 goles a favor y 98 en contra. Números impresionantes, que estuvieron acompañados de títulos internacionales.

Maresca ganó la UEFA Conference League (2024-25) contra el Real Betis con un contundente 4-1. También vencieron al PSG 3-0 para ganar el primer Mundial de Clubes de la FIFA 2025. A pesar de los títulos, el conjunto inglés tiene poca tolerancia con el mal momento del equipo.

Un candidato sorpresa para el banquillo del Chelsea

La directiva del Chelsea está moviéndose de manera rápida para encontrar el DT ideal para el resto de la temporada. Entre los candidatos aparece la figura de Xavi Hernández, un perfil que representa un estilo de fútbol elaborado que puede adaptarse a la plantilla actual.