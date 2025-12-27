Chelsea vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Bournemouth y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo martes 30 de diciembre desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Bournemouth

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó - frente a Aston Villa. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth igualó - ante Brentford en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 5 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 4 Chelsea 29 17 8 5 4 12 15 Bournemouth 22 17 5 7 5 -3

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Bournemouth, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

