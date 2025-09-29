Xavi Hernández podría dirigir a este histórico club de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Xavi Hernández se encuentra sin contrato desde que culminó su experiencia con el Barcelona en el 2024 y ahora hay una alta posibilidad de que su próximo reto como dirigente sea en la Premier League, con uno de sus clubes históricos.

El dirigente español cuenta con cinco años de experiencia en ese cargo, debido a que el primer conjunto al que dirigió fue el Al-Sadd Sport Club de Catar desde el 2019 hasta el 2021 y en ese mismo año pasó a ser parte de la escuadra "Azulgrana".

Xavi podría dirigir el Manchester United:

No obstante, Xavi podría tener la mayor prueba en su carrera como técnico, hasta ahora, motivado a que hay una gran posibilidad de que tome las riendas del Manchester United, según afirmó el periodista Fabrizio Romano.

Esto emergió, tras otro irregular comienzo de campaña, para los "Diablos Rojos", quienes están bastante lejos de volver a sus mejores años y aparentemente no actual entrenador, Rubén Amorim no encuentra solución ante el mal momento de esta oncena histórica del fútbol de Inglaterra.

El Manchester United no da señales de mejoría:

En estas primeras de cambio, el United suma apenas siete unidades en seis compromisos de la Premier League y fueron eliminados en apenas la segunda ronda de la Carabao Cup ante el Grimsby Town, un conjunto de cuarta división.

Sin duda alguna, de concretarse está información, el dirigente español tiene la compleja tarea de devolverle las raíces a esta organización y tratar de llevarlos nuevamente a ser competitivos, no solamente en la Premier, sino en Europa, siendo un equipo que fue campeón de la UEFA Champions League en dos oportunidades (1998-1999 y 2007-2008).