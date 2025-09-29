Fútbol Español

El Valencia demanda a Netflix por el documental de Vinicius

La institución 'Ché' presenta una querella contra la empresa estadounidense por difamación

Stefano Malavé Macri
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 04:25 pm
Vinicius Jr, figura del Real Madrid
El Valencia FC anunció este lunes 29 de septiembre una demanda contra la empresa Netflix, al igual que a la productora brasileña Conspiração Filmes. Según el equipo español la plataforma de streaming muestra información falsa en los subtítulos en el documental sobre el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

El club sostiene que, en el film, cánticos de la grada de Mestalla que en el audio reproducen "tonto, tonto" aparecen subtitulados como "mono, mono", atribuyendo al Valencia actos racistas inexistentes.

De acuerdo con la demanda presentada ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valencia, esta alteración subtitulada afecta gravemente la imagen institucional y colectiva de la afición valencianista. Además, el club exige no solo una indemnización económica, sino también que Netflix realice correcciones en el documental e incluya la sentencia definitiva dentro de la obra una vez esta sea emitida.

Polémica Vinicius-Valencia

El origen de la polémica reside en aquel enfrentamiento en Mestalla, durante el cual hubo acusaciones de insultos raciales dirigidos a Vinicius Jr, que incluso motivaron la suspensión temporal del partido. A raíz de esos hechos, tres aficionados fueron condenados, mientras que el incidente generó repercusión internacional.

Valencia subraya que, tras los sucesos del 21 de mayo de 2023 durante el partido con el Real Madrid, actuó con celeridad para identificar y sancionar a los responsables reales de los insultos racistas, quienes ya fueron juzgados y condenados. En contraste, el club denuncia que la versión ofrecida en el documental generaliza conductas de unos pocos y las presenta como un ataque colectivo.

Disputa por el honor

Valencia afirma que sus intentos previos de rectificación ante Netflix no recibieron respuesta favorable, lo que motivó la decisión de acudir a la vía judicial. Además, apelan a que el documental incorpore la sentencia oficial para que el público pueda conocer el fallo judicial que "reporte la verdad" sobre lo ocurrido.

Este litigio no solo involucra derechos de imagen y honor institucional, sino que reabre el debate sobre cómo las producciones documentales abordan episodios sensibles en el deporte. Valencia pretende que la justicia restituya la versión veraz y evitar que se imponga una narrativa distorsionada que pueda tener consecuencias reputacionales perdurables.

Baila, Vini

Por su parte, el documental Vinicius es una producción estrenada por Netflix que narra la trayectoria del futbolista brasileño, desde sus raíces hasta su presente en el Real Madrid, abordando también episodios polémicos como el de Valencia y su no victoria en el Balón de Oro de 2024.

