La polémica decisión arbitral que condicionó el derbi de Madrid en LaLiga

El pasado sábado se disputó el derbi de la capital española, como parte de la jornada 7 de LaLiga EA Sports, dejando uno de los partidos más atractivos y quizás el resultado más inesperado del fin de semana en el fútbol ibérico.

Si bien el Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid sin mayores contratiempos, mucho se ha comentado sobre diversas decisiones u omisiones arbitrales que condicionaron el partido a favor de los colchoneros.

¿Qué acción pudo cambiar el partido?

Aunque mucho se ha comentado sobre una posición antireglamentaria del defensor Robin Le Normand, que debió evitar que el 4-2 subiera el marcador, una de las acciones que más reseñas ha dejado está relacionado con una posible expulsión para el conjunto local.

Esta acción polémica sucedió al minuto 40' de las acciones, cuando el volante y delantero argentino Nico González, propinó un fuerte pisotón al capitán de los ''Blancos'', Dani Carvajal.

Dicha entrada, por la ubicación del pie de González y por lo violenta o temeraria de la acción, pudo ameritarle una expulsión directa al jugador rojiblanco, cuando los merengues comandaban 1-2 en la pizarra. Por lo tanto, muchos aficionados comentan que el devenir del partido pudo ser diferente.

Sin embargo, el árbitro principal, Javier Alberola Rojas, tomó la decisión de amonestarlo con una tarjeta amarilla, puesto que consideró que esta acción no fue intencional sino una imprecisión en el intento de robar la pelota.

De acuerdo con el periodista de El Chiringuito, Rafael Guerrero, ''el VAR no llama al árbitro en la entrada de Carvajal porque el impacto no es de lleno'', haciendo mención a que prevalece el criterio del juez principal que dirige el partido.