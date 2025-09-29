Real Madrid firme con el ‘Caso Negreira’, hizo nueva solicitud

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid mantiene su pelea firme sobre el caso Negreira, puntualizando todo lo que sucedió en la etapa de Josep María Bartomeu y Sandro Rosell en la presidencia del club FC Barcelona.

Con cautela, los movimientos y lo que está sucediendo con declaraciones en los juzgados y en los medios de comunicación están siendo evaluados al detalle, muestra de esto es que el Real Madrid solicitó al juzgado encargado del caso, que se sumen de inmediato las declaraciones que realizaron los directivos Joan Gaspart, Toni Freixa, Albert Perrín y Alfons Godall.

El excolegiado Xavi Estrada publicó la noche del domingo que el club blanco pidió la incorporación al sumario de las declaraciones hechas por los mencionados directivos.

‘Aportar información sobre las manifestaciones públicas realizadas sobre los hechos objeto del procedimiento por diversas personas que, cuando los pagos a D. José María Enríquez Negreira y su entorno mercantil tenían lugar, ocupaban altos cargos directivos en el F.C. Barcelona, y que al referirse públicamente a los hechos han revelado extremos sin duda relevantes para confirmar el sentido y la finalidad corruptora de los pagos efectuados; y (ii) solicitar las diligencias de instrucción que se expresarán para dotar de fehaciencia tanto a la realidad y el contenido de tales manifestaciones como a la vinculación de sus autores con el citado club’.

FIFA pendiente

La FIFA de igual forma se mantiene en alerta frente a esto, por si le toca intervenir en caso de que sea tomado como una corrupción deportiva, esto podría tener consecuencias en forma de sanciones. Algo similar pasa con la UEFA, que ya ha reconocido públicamente sus dirigentes, ‘dejan actuar a la justicia para luego aplicar o no los reglamentos”.

Lo cierto de todo esto es que el Real Madrid no ha bajado los brazos con cada detalle de lo que sucedió hace años atrás, en donde el Barcelona realizaba pagos a Enríquez Negreira.

Freixa

Entre las palabras que ha denunciado el Madrid de Freixa, están las siguientes: "Cuando se descubre por parte de la junta, llegan a la conclusión de que es mejor seguir haciéndolo por si pasara algo".

"Eso lo hacen todas las juntas. El Barça, que tiene la característica de que cuando llegan unos suprimen todo lo que se ha hecho antes… esto no se suprimió nunca. Esto pasó de un presidente a otro: Núñez, Gaspart, Laporta, Rossell, Bartomeu…", confirmó Toni Freixa en una entrevista con la Cadena SER