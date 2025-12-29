En peligro sede de Miss Universo 2026 en Puerto Rico ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

Hace meses se conoció que Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026. La gobernadora de la isla Jennifer González, estuvo dando la noticia a todo el mundo y mostrando la emoción por recibir por cuarta vez la competencia de belleza más importante.

Puerto Rico podría suspender

Sin embargo, con los recientes señalamientos de fraude y malos vínculos para el presidente del certamen Raúl Rocha, afirman que la gobernadora evalúa si es conveniente recibir el certamen en su edición número 75.

Hace días la Fiscalía General de México emitió una orden de aprehensión en contra del empresario, por presunto tráfico de armas, drogas y combustible.

Además, la justicia del país azteca le retiró a Rocha la protección judicial como testigo colaborador de las investigaciones que le realizan.

“La compañía de turismo frenó un pago de 1.5 millones de dólares y exige garantías de transparencias. La decisión final será tomada en el mes de enero, si será o no la celebración en la isla”, dijo González.

Raúl aún prófugo

Hasta el momento el dueño del certamen, se mantiene prófugo de la justicia mexicana y sin dar la cara por los múltiples señalamientos en su contra. En redes se hizo viral hace días una supuesta imagen de él pasándola muy bien en el Hotel Ritz de París.

Afirman que se maneja la vente del certamen a empresarios, sonando fuerte nombres como el filipino Chávit Singsón y Alice Walton, la millonaria heredera de Walmart. Hasta el momento son solo rumores.

Anne Jakrajutatip, también propietaria de Miss Universo, enfrenta problemas con la justicia de Tailandia, tanto que se le congelaron sus activos.