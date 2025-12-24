Muere la primera brasilera en ganar Miss Universo ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del lunes 22 de diciembre se confirmó la muerte de Ieda María Vargas, la primera Miss Universo para Brasil. La belleza que tenía 80 años, deja un legado de coraje, representación y fuerza de la mujer brasilera en todo el mundo.

Muerte de la reina

Los reportes afirman que Ieda estaba recluida en un hospital de la ciudad de Gramado, muy enferma y que sufrió un paro respiratorio.

Sus familiares fueron quienes notificaron la dolorosa noticia y expresaron palabras de agradecimiento por el apoyo recibido del público durante el complicado momento.

"Es con profundo pesar que la familia de Ieda María Vargas anuncia el fallecimiento que ocurrió el lunes 22 de diciembre", escribieron en un comunicado.

Una belleza luz

En este sentido, describieron a Vargas como una mujer llena de energía, luz y que marcó la historia como la primera brasilera en ganar el título universal en Miami, Florida.

El velorio se realizó ayer 23 de diciembre en la Asamblea Legislativa del estado Río Grande Do Sul, que estuvo abierto para todo el público.

La belleza nació el 31 de diciembre de 1944, ganó el título de Miss Brasil y meses más tarde el de Miss Universo, con tan solo 18 años.

Fue modelo, estaba próxima a cumplir 81 años y como dato curioso su antecesora de Miss Universo, la argentina Norma Nolan, también falleció este 2025.

En redes sociales historiadores del Miss Universo, recordaron la bienvenida que le hicieron en su país por el triunfo de Miss Universo.