Justicia de México emite orden de captura contra dueño de Miss Universo ¡Escándalo!

El empresario mexicano Raúl Rocha sigue en el ojo del huracán, tras la última elección de Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia, que ganó Fátima Bosch. El hombre ahora está siendo acusado por delitos de delincuencia organizada.

Justicia mexicana se pronuncia

Tras la elección de la mexicana, Raúl ha estado recibiendo señalamientos por parte de múltiples personas, de según haber acordado la corona de la joven con su padre, ya que según ambos tenían negocios en común muy importantes.

La situación escaló cuando la Fiscalía General de la República de México, informó que el dueño del certamen estaba siendo investigado por una presunta vinculación con una red de delincuencia organizada relaciona con narcotráfico, armas y robo de combustible.

Ahora las autoridades del país azteca han emitido una orden de aprehensión contra de Rocha, por los delitos ya mencionado, y otros de contrabando ilegal de armas.

La Fiscalía a través de un comunicado han declarado al empresario prófugo de la justicia mexicana, y que había retirado de manera repentina un acuerdo de colaboración como testigo de la investigación que se le realiza.

Exigen asistencia de Rocha

En el comunicado que ha impactado a los seguidores del certamen más importante del mundo, aseguran que Raúl y otros involucrados están prófugos de la justicia mexicana y que existe un claro riesgo de fuga.

“Representa un riesgo de sustracción debido a que en cualquier puede abandonar el país, debido a la capacidad económica con la que cuenta, dejando impune su actuar ilícito e irse a refugiar a otra nación”, dicen en el documento.

En este sentido, notificaron que los domicilios de Raúl fueron investigados. Missólogos se preguntan qué pasará con Miss Universo, y si la sede de 2026 en Puerto Rico, se mantendrán.