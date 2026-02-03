Brasil marca el camino: una plataforma de adultos se compromete con el fútbol femenino

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el fútbol femenino latinoamericano sigue peleando por cada peso de inversión, en Brasil una plataforma de clasificados para adultos está moviendo fichas que pocos esperaban. Skokka, que ya es sponsor principal del Esporte Clube Vitória, estaría en conversaciones con otros clubes del Brasileirão Femenino para expandir su presencia en la categoría.

La noticia llega después de un debut que dio que hablar. En la primera fecha del Campeonato Baiano 2026, la marca impulsó la campaña "Sinal Roxo" (Señal Violeta), una acción contra la violencia doméstica que intervino las camisetas del Vitória con manchas que simulaban hematomas. La imagen recorrió las redes brasileñas y puso a la empresa en el mapa del marketing deportivo.

El fútbol femenino brasileño: mucha vitrina, poca plata

Las jugadoras brasileñas son estrellas. Tienen millones de seguidores, convocatoria internacional y protagonismo en las redes. Pero cuando se mira la economía de sus clubes, la historia es otra. Presupuestos ajustados, sponsors que duran una temporada, estructuras que dependen de la voluntad de los dirigentes más que de contratos sólidos.

Ahí es donde la plataforma vio una oportunidad. Según fuentes cercanas a la empresa, ejecutivos de la marca mantuvieron reuniones con dirigentes de clubes de la Serie A1 y A2 en los últimos meses. "El fútbol femenino representa una oportunidad real de contribuir con el desarrollo del deporte brasileño", comentó un directivo que prefirió mantener el anonimato. "Nuestra experiencia con el Vitória viene siendo positiva, y evaluar otras alianzas tiene sentido estratégico".

Cómo se construyó el acuerdo con el Vitória

El patrocinio con el club bahiano no se limitó al equipo masculino. Desde el inicio, el acuerdo incluyó a la plantilla femenina, que compite en la élite del fútbol brasileño. Esa experiencia le permitió a la empresa conocer de cerca las particularidades de la categoría y su potencial comercial.

La campaña "Sinal Roxo" no fue casualidad. Se enmarca en el pacto "Femicidio Cero" del Gobierno de Bahía y conecta con un trabajo que la marca viene desarrollando desde enero de 2025 junto a la ONG Fala Mulher.

Fala Mulher: el brazo social de la operación

Fala Mulher es una organización que ofrece orientación, apoyo psicológico y asistencia legal a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad. En Venezuela existen iniciativas similares como Tinta Violeta o Fundamujer, que trabajan en contextos donde las redes de contención del Estado no siempre alcanzan.

Lo particular de la alianza es su foco: acompañar a mujeres y mujeres trans que trabajan como acompañantes en Brasil, un sector que suele quedar invisible para las políticas públicas. La campaña en el estadio del Vitória llevó ese mensaje a un escenario masivo, conectando el trabajo digital de la empresa con la visibilidad del fútbol.

Más que marketing: una forma de entrar al deporte

Lo que hace interesante este caso no es solo el monto del patrocinio, sino la estrategia detrás. La marca no llegó con el logo y un cheque. Llegó con campañas sociales, alianzas con organizaciones y tecnología de seguridad que incluye validación biométrica y sistemas de inteligencia artificial para prevenir delitos en su plataforma. Es un modelo de entrada para industrias que el deporte tradicionalmente miraba con desconfianza. Y parece estar funcionando.

¿Qué puede aprender el fútbol venezolano?

En Venezuela, el fútbol femenino crece pero la inversión privada todavía es escasa. La Liga Femenina de Futve ha ganado visibilidad en los últimos años, aunque la mayoría de los equipos siguen dependiendo de aportes públicos. Brasil está mostrando que hay sponsors dispuestos a apoyar a estos equipos, incluso desde sectores inesperados. La clave parece estar en cómo llegan: con estructura, con compromiso visible y con una estrategia que va más allá de poner el nombre en una camiseta. Si ese modelo se replica, el fútbol femenino de la región podría encontrar fuentes de financiamiento que hoy ni siquiera está mirando.