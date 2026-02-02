LVBP: René Reyes: “Hoy va a despertar el gran Balbino”

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la LVBP entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui llega hoy a su sexto juego, con los turcos buscando coronarse campeones en Puerto La Cruz, mientras que la Tribu busca forzar el bonito.

Uno de los grandes ausentes durante la serie ha sido el bate de Balbino Fuenmayor, quien logró el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular. En los cinco primeros juegos, acumula un pobre .130 de promedio, con 11 ponches, apenas tres hits y un OPS de .341 con solo un extrabase (un doble). Para buscar salir del mal momento, el coach de bateo de Caribes, René Reyes, ha estando trabajando con él para recuperar su ofensiva que tanta falta le hace a los orientales.

“Ahorita vengo de trabajar en el cage con él”. Dijo Reyes previo al sexto juego. “Estábamos haciendo unos drilles (ejercicios) con él para ver si mantiene su peso en la pierna de atrás, que es lo que le está pasando normalmente. Con lo que hicimos hoy, creo que hoy va a despertar el gran Balbino”.

“Para nadie es un secreto que aquí en casa nosotros bateamos, lo único que le digo a ellos es que vayan con un plan, y que vayan a buscar un pitcheo bueno, que busquen el pitcheo que puedan hacer daño”.