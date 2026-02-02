Jesús Sucre, el corazón de la Tribu: "No tenemos nada que perder"

Suscríbete a nuestros canales

La lucha por el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha alcanzado su punto máximo de ebullición. Tras una victoria crucial de Caribes de Anzoátegui este domingo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, la serie se mantiene tensa, aunque los Navegantes del Magallanes conservan la ventaja con tres victorias frente a dos de "La Tribu".

El triunfo oriental en territorio eléctrico no solo les da un respiro, sino que traslada la presión al conjunto filibustero, que ahora deberá buscar el campeonato frente a un rival que ha recuperado el impulso anímico.

El sacrificio de Jesús Sucre

Uno de los grandes pilares en este resurgir de los orientales ha sido el veterano receptor Jesús Sucre. A pesar de lidiar con evidentes molestias físicas que pondrían a cualquier otro jugador fuera del diamante, Sucre ha decidido jugar al límite para mantener las aspiraciones de su equipo.

“Para nadie es un secreto que estoy jugando con un poco de dolor, pero eso no impide que pueda estar en el lineup”, confesó el receptor. “Trataré de dar lo mejor de mí para ayudar al equipo en lo que pueda a obtener esa victoria y forzar el séptimo juego”.

La estrategia de la Tribu: atacar temprano

Con la serie aún en contra, el enfoque de Caribes es claro: no hay margen para la especulación. Para Sucre, la clave del éxito en el próximo encuentro radica en la agresividad del orden al bate para desestabilizar el pitcheo magallanero desde el primer pitcheo.

“Nosotros no tenemos nada que perder. Nos mantenemos unidos y fuertes”, señaló el jugador, enfatizando que la mentalidad del grupo es de total resistencia. “Tenemos que salir a atacar a los lanzadores y hacer carreras en los primeros episodios; eso les agregará presión a ellos”.

Un final de pronóstico reservado

El desenlace de esta Gran Final promete ser histórico. Mientras Magallanes busca concretar el último paso hacia el trofeo, Caribes apuesta a su jerarquía en momentos de apremio para concretar una remontada que los lleve al decisivo séptimo juego. El béisbol venezolano se prepara para una jornada de alta intensidad donde la estrategia y el coraje individual, como el mostrado por Sucre, definirán al nuevo monarca del Caribe.