LVBP: Estos serían los posibles abridores del juego 6 entre Magallanes y Caribes

La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP está al rojo vivo y con ganas de llegar a un séptimo juego. Pero para que eso suceda, primero Caribes de Anzoátegui debe derrotar a Navegantes del Magallanes este lunes y así igualar las cosas a tres victorias por bando.

Un duelo de lanzadores decisivos

Los dirigidos por el manager Asdrúbal Cabrera hicieron todo lo posible por evitar una gran fiesta en el Estadio José Bernardo Pérez durante este domingo, ya que apostaron por un bateo oportuno y un pitcheo efectivo para triunfar con pizarra de 5 a 3. De esa manera garantizaron regresar a Puerto La Cruz con la intención de tratar de concretar una fabulosa remontada.

Para ese duelo del lunes por la noche, ambos conjuntos seguramente protagonizarán el encuentro más reñido de esta final, y todas esas emociones las disfrutarás a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Y es que mientras Navegantes del Magallanes buscará convertirse en el campeón de la temporada, Caribes de Anzoátegui querrá forzar uno más con el apoyo de su fanaticada.

A falta de confirmación oficial, este duelo de lanzadores podría marcar la diferencia e inclinarse por un bando. Por el lado de los filibusteros, la opción más atractiva es la de Junior Guerra, cuya veteranía marcaría la diferencia para definir esta final. Sin embargo, cabe recordar que el oriundo de San Félix no ve acción desde el pasado 21 de enero. Incluso, cabe mencionar que en el Round Robin solo vio acción en calidad de relevista.

Asimismo, otras opciones viables para el estratega Yadier Molina son la del dominicano Esmil Rogers, quien ingresó al roster de la Nave durante este domingo; así como una arriesgada apuesta de bullpen con la dupla de Ronnie Williams y Adrián Almeida para las cinco primeras entradas.

Por su parte, el panorama luce un poco más claro para la Tribu. Y es que si seguimos la misma línea de esta final, el turno le tocaría a un Eduardo Salazar que cargó con la derrota en el juego 2. Recordemos que su línea de trabajo fue de cuatro innings completos en los que toleró cuatro imparables y tres carreras, con tres bases por bolas y cuatro ponches.