Clara Vegas explota con una palabrota contra sus detractores

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Desde su coronación en diciembre como Miss Venezuela 2025, Clara Vegas ha sido blanco de críticas por su oratoria, su respuesta en el certamen nacional dejó tela para cortar, pero esto no impidió ganarse el título de belleza.

Criticas a la oratoria de Clara Vegas

Muchos tildan su oratoria como una de las debilidades que debe fortalecer antes de llegar al Miss Universo, esto motivó a una locutora Layla Peña a realizar un análisis profesional de su forma de hablar como embajadora de la belleza.

“Clara tiene un vicio que aman en redes, pero, no ayudan en los certámenes, el spanglish y la jerga venezolana. Ser influencer es conectar y una miss representa una institución. Palabras como pelo, chimbo, amá y estómago, son para el café con las amigas, no para una entrevista”, expresó la locutora.

Este material publicado en TikTok revivió el debate en redes sociales, y por supuesto, la puso en el foco mediático una vez más.

Clara Vegas suelta palabrota

Harta de los comentarios en línea, Clara Vegas usó sus plataformas digitales para desahogarse por los señalamientos sobre su oratoria, sin embargo, soltó tremenda palabrota que las personas desaprobaron inmediatamente.

“Esto es para la gente que sigue con un cohete en el cu*l0. No todo se tiene que mostrar por las redes sociales, pero hay gente que me está comentando como si esto fuera un chiste para mí”, manifestó.

Defendió su autenticidad en redes sociales y ha mostrarse sin filtro, un hecho que contribuyó a crear una comunidad poderosa.