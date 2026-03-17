Locutora es contundente criticando la oratoria de Miss Venezuela Clara Vegas

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Clara Vegas es la flamante Miss Venezuela Universo 2025, quien posee gran belleza, estampa y actitud. Sin embargo, en los últimos días la locutora y abogada Layla Peña, criticó la manera en como la guapa rubia se ha expresado en sus últimas entrevistas.

Crítica para la Miss Venezuela

Peña afirmó en un video que Vegas que buscará en Puerto Rico la octava corona universal, le falta mucho contenido, información, lectura y refinar su vocabulario.

Sin pelos en la lengua, Layla aseveró en el clip posteado en Instagram, que siente que la Miss Miranda 2025 confunde la gran autenticidad que tiene con la oratoria, un error que considera le puede costar la corona universal.

La abogada colocó el fragmento de una entrevista que realizó Vegas en el Nueva York Fashion Week, en la que se mostró con muy poca fluidez frente a la cámara.

“Clara tiene un vicio que aman en redes, pero, no ayudan en los certámenes, el spanglish y la jerga venezolana. Ser influencer es conectar y una miss representa una institución. Palabras como pelo, chimbo, ama y estómago, son para el café para una amiga, no para una entrevista”, expresó.

Afirman que dichas palabras le quitan profesionalismo y credibilidad a la joven modelo y actriz.

Le recomendó a Clara utilizar el diccionario y realizar una lista de objetivos, calificativos y conectores, para ampliar el vocabulario.

Muchos la apoyan

Las palabras de Peña fueron aplaudidas por muchas personas, que ven con enorme potencial a la rubia, pero con preocupación por su hablar.

“Por fin alguien lo dice”, “QUE POST TAN PROFESIONAL, felicitaciones por tu análisis, aplausos”, “Totalmente es así, esperemos que tome tus recomendaciones”, “Muy preocupante”, son algunas de las opiniones.

Tras las declaraciones, la reina criolla posteó un corto video en Instagram, afirmando que se debe confiar en el proceso y preparación.