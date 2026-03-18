Omar Enrique revela detalles de la 4ta temporada de "La Gran Rumba del Merengue"

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Venezuela se alista para recibir la 4ta temporada de “La Gran Rumba del Merengue”, en el Poliedro de Caracas. Omar Enrique y Omar Acedo, sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación la mañana de este miércoles 18 de marzo, revelando algunos detalles.

Una noche especial para el merengue

El conocido “Príncipe del Merengue”, aseveró que será el próximo sábado 13 de junio que el despliegue de artistas estarán derrochando talento en el “Coso de la rinconada”.

La mega rumba tiene ya confirmado al grupo “Los Ilegales”, Zulinka Pérez y Miguel, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Fernando Villalona y Bonny Cepeda, quienes representarán todo el sabor de la República Dominicana.

Por Venezuela los elegidos son Mery tu Loba, Diveana, Roberto Antonio, Las Chicas del Can, y por supuesto, Omar Enrique y Omar Acedo, quienes prometen brindarle al público los éxitos más grandes de sus carreras.

Se tiene previsto brindarle un merecido homenaje al fallecido cantante y compositor dominicano Rubby Pérez.

Enrique notificó que el público bailará hasta el amanecer, como lo hicieron en las tres primeras temporadas.

Los boletos se pueden conseguir a través de la plataforma www.Ticketshopeve.com.

El vallenato en la gran Caracas

El 18 de julio la cita es también en el Poliedro de Caracas, con el “Amanecer Vallenato”, que tiene confirmado a un amplio grupo de artistas colombianos como Felipe Peláez, Alex Manga, Poncho Zuleta Diaz, El Cocha Molina, entre otros.

El espectáculo promete contar con un despliegue tecnológico único, acordeón, romanticismo y todo el talento de Colombia, con nuevas y antiguas voces.

Omar destacó que como siempre el evento musical contará con una logística profesional para garantizar a todos los presentes seguridad, diversión y una noche inolvidable en ambos espectáculos.

“Para nadie es un secreto que se han presentado muchas dificultades. Pero, gracias a Dios hemos salido adelante con muchos otros de la industria que nos han ayudado a darle trabajo a mucha gente”, destacó.