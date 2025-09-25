Omar Enrique revela nuevas presentaciones musicales en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves 25 de septiembre el cantante venezolano Omar Enrique realizó una rueda de prensa, ofreciendo detalles de las diversas presentaciones musicales que se estará efectuando en el país. Un bonito encuentro con los medios en los que también conversó sobre la Feria de la Chinita, siendo el nuevo presidente del Comité.

El conocido “Príncipe del Merengue”, comentó que desde el miércoles 1 de octubre hasta el 10 de enero del 2026, se realizará “La ruta live de la rumba”, con presentaciones de artistas nacionales e internacionales, que pondrán a bailar a todos.

El talento nacional se hará sentir

En la lista de artistas criollos figuran los nombres de Omar Enrique, Juan Miguel, Xuxo, Roberto Antonio, Aran One, Las Chicas del Can, Magia Caribeña, Billos Caracas Boys, Mery “Tu Loba”, Francisco Pacheco, Gaiteros del corazón, entre otros.

Mientras, que de manera internacional cantantes como Magic Juan, Jorge Celedón, Felipe Peláez, Bonny Cepeda, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Maelo Ruiz, Alex de Castro, Noriel, J Quiles y Franco “El Gorila”, arribarán a suelo venezolano para derrochar talento.

“Serán una serie de presentaciones en todo el país. Se hará para las zonas populares, para los niños, vienen muchas cosas. El público debe estar pendiente, ya que serán espectáculos todas las semanas, mucha diversión para todos”, comentó.

Organización de la Feria de la Chinita

El cantautor creador de grandes éxitos musicales como “Corazón Fracturado”, “Nadie como tú”, “A mi me gusta tu” y “Sin ti”, habló de la responsabilidad que ahora tiene como presidente del Comité de Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia.

Una importante decisión en la carrera de Omar, quien una vez más sigue apostando por la gestión cultural y festividad en todo el país, en especial en la feria que cada año convoca a miles de fieles y visitantes de Maracaibo, y de otras regiones del país.

“Serán espectáculos gratuitos para todos y con seguridad plena para las personas. Pueden esperar unas ferias increíbles. Estuve en Maracaibo la semana pasada organizando todo lo de la feria, la gaita tradicional que marca el inicio de la Navidad venezolana”, comentó en la rueda de prensa.

La Feria de la Chinita que se celebrará del 11 al 18 de noviembre, representando una de las festividades más arraigadas y esperadas de Venezuela.