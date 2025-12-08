LVBP: Así revivió la ofensiva del Magallanes con su nuevo coach de bateo

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 25 de noviembre, los Navegantes del Magallanes tomaron una drástica y dura decisión, al cesantear a su coach de bateo, Ender Chávez, ante la poca producción que había logrado el equipo en lo que iba de temporada. En su lugar, asumió Kleininger Terán, quien llegó junto a Yadier Molina.

De manera inmediata, las cosas mejoraron en el seno filibustero. En el primer juego de Terán al mando de la ofensiva naviera, "La Nave" fabricó nada más y nada menos que 12 carreras, para derrotar con contundencia a Cardenales de Lara, en lo que fue el inicio de una semana mágica, en la que produjeron 46 rayitas, 26 más que en la semana anterior.

Meridiano tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con el artífice de esta mejoría, Kleininger Terán, quien explicó un poco cuál ha sido su enfoque desde que asumió el cargo de coach de bateo con Magallanes, y también dio algunos detalles de lo que busca ver en sus bateadores.

Kleininger Terán revive al Magallanes

Kleininger Terán asumió como coach de bateo oficial del Magallanes el 25 de noviembre, y al llegar al cargo, tenía bien en claro cuál iba a ser su enfoque. "Desde que tomé el mando como coach de bateo, mi trabajo fue más que todo mental. Meterle en la mente a los muchachos que tengamos una identidad como ofensiva. Es un grupo bastante bueno y ya se están viendo los resultados", explicó.

Del mismo modo, Terán resaltó lo valioso que es poder trabajar de la mano de Yadier Molina, con quien compartió en San Luis, en Caguas y en Águilas Cibaeñas. "Tener a una persona como Yadier, que lo logró todo como pelotero, es bastante importante. Su manera de manejarse con los muchachos es bastante buena y siempre que nos reunimos hay algo importante que decir", destacó.

"Estamos buscando más batazos hacia la banda contraria, es algo en lo que trabajamos diariamente en el cage"

Además, el coach venezolano se mostró contento por lo rápido que ha calado su mensaje en los jugadores. "Creo que fue bastante rápido. El día que tomé el control hicimos más de 10 carreras y empezó a fluir todo. Los muchachos han estado excelentes, y sí, era más que todo la parte mental", afirma Terán.

Toleteros como Eliézer Alfonzo Jr. y Carlos Rodríguez han logrado despertar, algo clave en lo que se ha trabajado arduamente. "Son muchachos que están en el lineup todos los días. Si ellos aportan, el equipo es diferente, y es lo que se ha mostrado. Son muchachos que han bateado en esta liga y lo están volviendo a hacer. Lo más importante es que son tipos a los que les gusta trabajar", detalló.

Por otro lado, Kleininger Terán también dio su análisis de algunos toleteros que no han podido producir a su nivel, como Renato Núñez o Yasiel Puig. "En el caso de Renato Núñez se ha visto mejoría. Ha tenido mejores turnos y se está viendo con más confianza, está cerca de llegar al punto al que todos queremos. Yasiel es una persona experimentada, sabe lo que tiene que hacer. Quiere mejorar y trabajar para poder traerle al Magallanes lo que necesita", sentenció.