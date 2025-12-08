¡Alarma en el Real Madrid! Mbappé sufre una lesión a días del choque crucial contra el City

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha encendido las alarmas de cara a su próximo enfrentamiento crucial contra el Manchester City. La noticia más destacada y preocupante es la lesión de su flamante estrella, Kylian Mbappé.

Mbappé jugará "con dolor" por fractura en un dedo

El delantero francés sufrió una fractura en el dedo anular de su mano izquierda. Si bien la lesión no es de gravedad suficiente para descartarlo del vital compromiso, fuentes internas confirman que Mbappé tendrá que jugar con dolor.

Lesión: Fractura en el dedo anular de la mano izquierda.

Pronóstico: No peligra su participación contra el Manchester City.

Condición: Jugará infiltrado o con un vendaje especial debido al dolor.

Bajas sensibles en el mediocampo y la defensa

La lista de preocupaciones del cuerpo técnico se extiende con la situación de otros jugadores clave, que se perfilan como bajas casi seguras para el partido de la semana.

El central Dean Huijsen y el mediocampista Eduardo Camavinga están, de manera muy probable, fuera de la convocatoria. La ausencia de Camavinga representa una baja muy sensible en el centro del campo, complicando las opciones del entrenador, mientras que la falta de Huijsen resta alternativas en la defensa.

Rüdiger, entre algodones, pero disponible

Por otro lado, el central Antonio Rüdiger también encendió las luces de alerta al terminar el último encuentro con molestias físicas. Sin embargo, tras las evaluaciones pertinentes, se ha determinado que el estado del defensa alemán no es grave.

El Real Madrid deberá gestionar estas lesiones y molestias a contrarreloj para afrontar en las mejores condiciones posibles el trascendental encuentro europeo.