Kylian Mbappe salva al Real Madrid en su debut en Champions

Real Madrid debutó este martes en la Liga de Campeones de la UEFA al recibir al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española, remontando aquel partido para sumar sus primeros tres puntos.

Pese a que Timothy Weah puso al frente al elenco francés y el argentino Gerónimo Rulli se lució con grandes atajadas, siendo este último el futbolista mejor valorado del encuentro según SofaScore con 9.7, el Jugador Más Valioso sería merengue.

Por supuesto, no se trata de otra figura más que Kylian Mbappé, quien, de penal, firmó los dos goles que facturó el Real Madrid para hacerse con la victoria, siendo condecorado como el Jugador del Partido por la UEFA.

Llevarse el equipo al hombro

El galo jugaría el partido completo, siendo un jugador agresivo a la ofensiva disparando diez veces, cinco de ellas a puerta. También completaría dos regates y ganaría tres duelos por tierra.

Completaría 25 de 29 pases y seis de ellos serían clave para generar acción en el área rival. Recibiría una falta y, por supuesto, anotaría los dos goles del cuadro blanco, siendo calificado con 8.0 por SofaScore.

El Real Madrid, pese a un mal arranque en su debut en Liga de Campeones, logra sacar su casta de máximo campeón del certamen continental para así sumar sus primeros tres puntos, claves en la tabla de la Fase de Liga.