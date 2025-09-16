¡En racha! Así convirtió Mbappé de penal ante Marsella en Champions League (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está disputando su partido del debut en Champions League en la edición 2025-26 y pudo enderezar parcialmente parte del camino de su partido contra Marsella, tras igualar las acciones de penal con una ejecución de Kylian Mbappé.

El francés transformó por gol al minuto 28' la sentencia inicial de falta cometida ante un eléctrico Rodrygo, que hizo estragos por banda derecha y generó la infracción de Kondogbia.

Ese tanto llegó a la pizarra para empatar un partido que lo ganaba el equipo visitante en el Santiago Bernabéu, después de un tanto firmado por el mediocampista Timothy Weah al 22'.