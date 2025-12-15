LVBP: Estos son los candidatos al MVP

Suscríbete a nuestros canales

Quedan poco menos de 10 juegos para que finalice la ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol profesional y ya empiezan las conversaciones sobre los posibles clasificados, eliminados y hasta premiaciones individuales de la temporada 25-26.

La más pareja de las votaciones pudiera ser para el Jugador Más Valioso del torneo. Aunque hay muchos que destacan para este galardón, la lista se reduce a tres: Balbino Fuenmayor (Caribes), Wilson García (Bravos) y Jahder Areinamo (Tiburones).

Balbino Fuenmayor

La temporada de “Balbineitor” es histórica para él. Sus 14 vuelacercas (líder del torneo) son marca personal en su carrera de 12 temporadas en el beisbol venezolano. Además, tiene un promedio ofensivo potente de .331 (55 hits) con 41 carreras remolcadas. Su OPS es de 1.020.

La producción individual de Balbino representa la sexta parte de todas las carreras fabricadas en la campaña para Caribes, que se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con registro de 24-22.

Acaba de ser electo por tercera vez en la campaña como Jugador de la Semana y según el portal de la LVBP, eso no ocurría desde la zafra 2017-2018, cuando lo hizo Jesús Montero.

Wilson García

En el debate por el MVP, también ha tomado fuerza el nombre de Wilson García. Es líder en carreras remolcadas del torneo con 46. Sus impulsadas y sus 12 cuadrangulares, son una nueva marca personal en su carrera.

Antes de la jornada de hoy, su promedio ofensivo es de .301, con 52 hits en 43 juegos. Además, tiene 97 bases alcanzadas y un OPS de .903.

Su equipo, los Bravos de Margarita, han sido por mucho, el mejor de la campaña y eso en gran parte gracias al aporte de Wilson, quien está en medio de su primer año con los isleños.

Jadher Areinamo

Por último, está Areinamo. El novato sensación de los Tiburones de La Guaira deleitó en sus primeros 36 juegos antes de parar su participación el pasado 30 de noviembre.

Hasta ese momento, el prospecto ahora de los Rays de Tampa Bay, dejó average de .364 con 13 vuelacercas y 43 fletadas. Además, lidera el torneo en OPS con 1.112.

El infielder de 22 años estaba trabajando en su retorno a la ronda regular y en la tarde de este lunes, a través de un video en redes sociales, informó su regreso a los Tiburones: “Mañana (en Maracay) estaré de regreso con el equipo y vamos a seguir luchando”, fueron sus palabras.

En estos momentos, La Guaira se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con récord de 23-25.

A una semana y medio para que finalice la ronda regular, Balbino, Wilson y Jadher buscarán dar el todo por sus equipos y por el galardón del mejor de la temporada.