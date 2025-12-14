Conoce el estado de salud de los jockeys que rodaron en el Clásico Comparación GI

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la quinta carrera de la programación dominical se realizó una nueva edición del Clásico Comparación GI que servía como inicio para el primer Jockey Challenge 56 que se disputa en el Hipódromo Internacional La Rinconada en la reunión 48 del 2025.

Jinetes lesionados en el Clásico Comparación GI

La potras de dos años Melcocha dominaba la prueba hasta que en los 200 metros finales, se fue de manos y rodó, haciendo caer a su jockey, el profesional zuliano Jaime Lugo, la caída de la potra generó que también cayera el potro Bunker, conducido por Jhonathan Aray y más atrás, rodó Jofiel, montado por Oliver Medina.

En información oficial, dada a conocer por el periodista Manuel Rodríguez, dio a conocer que el jockey Jaime Lugo sufrió una fractura de clavícula, que no le permitirá realizar las demás montas de la jornada dominical. Y la mañana de este lunes 15 de diciembre en conversaciones con el agente de jinetes Moisés Cartagena el mismo manifestó al equipo de Meridiano Web que el experimentado fusta seria operado esta mañana.

Por su parte, Aray y Medina, no sufieron lesiones mayores y puede continuar con sus compromisos del jockey challenge.