Juan Soto conquista por segundo año consecutivo el prestigioso premio Juan Marichal

El estelar jardinero Juan Soto ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del béisbol dominicano al ser galardonado con el Premio Juan Marichal por segunda temporada consecutiva. Este prestigioso reconocimiento, que distingue al mejor pelotero dominicano en las Grandes Ligas, fue entregado al jugador de los New York Mets en una emotiva ceremonia celebrada este domingo en Santo Domingo.

Soto, de 26 años, se convierte en el primer beisbolista en repetir como ganador del premio desde su instauración en 2021, un hecho que subraya su dominio y consistencia en el más alto nivel del deporte.

El galardón fue entregado por el propio Don Juan Marichal, leyenda de Cooperstown y epónimo del premio, quien no escatimó en elogios para el joven toletero.

“Este no es el primero, este es el segundo y no hay límites. Pueden ser muchos más,” expresó Marichal durante la entrega, y agregó un deseo que resonó en el salón: “Te espero en Cooperstown.”

Una temporada histórica con los Mets

El reconocimiento es el colofón a una campaña estelar, la primera de Soto con los Mets de Nueva York. El jardinero no solo fue una fuerza ofensiva, sino un líder estadístico al comandar la Liga Nacional en varias categorías clave: bases robadas (38), boletos recibidos (127) y porcentaje de embasado (.396).

Además de su habilidad para llegar a base, Soto demostró poder y producción, cerrando la temporada con un promedio de bateo de .263, remolcando 105 carreras y estableciendo una marca personal de 43 cuadrangulares.

Visiblemente emocionado por el reconocimiento que lleva el nombre de una leyenda de su país, Soto agradeció el honor. “Es algo bien bonito estar aquí y formar parte de este grandioso premio. Me siento bien contento y orgulloso de estar aquí en esta bonita entrega,” señaló.

La lista histórica de ganadores del Premio Juan Marichal incluye a talentos de la talla de Vladimir Guerrero Jr., Sandy Alcántara y Marcell Ozuna, pero es Juan Soto quien ahora ostenta el hito de ser el primero en ganarlo dos veces consecutivas.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a otras figuras dominicanas como Sammy Sosa, Luis Castillo y Vladimir Guerrero Jr., quienes recibieron menciones honoríficas por sus respectivas trayectorias y exaltaciones a salones de la fama.