Júnior Alvarado recibe galardón como Atleta deportivo Meridiano 2025

La décima carrera de la jornada dominical sirvió de marco para un homenaje del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) al jockey venezolano Júnior Alvarado, con la disputa de la primera edición de un clásico que lleva su nombre.

Júnior Alvarado recibe premio Atleta Meridiano 2025

Durante el acto también se resaltó que Alvarado fue el ganador del premio Atleta Meridiano, distinción que reconoce su destacada actuación profesional. La entrega estuvo a cargo de Manuel Arrechedera, director de la web de la marca deportiva de Venezuela; Erys Alvarado, gerente general de medios; y Carolina Laya, gerente de mercadeo del Bloque de Armas.



“Para nosotros es un honor exaltar la labor de este profesional de la monta en 2025. Es la primera vez que este premio se otorga de manera individual a un jockey”, expresó Arrechedera durante el acto. Asimismo, destacó la gestión del INH para hacer posible el reconocimiento. “Le ganaste al béisbol, a la Vinotinto, y es justo reconocer tu legado, tu presencia y la forma en la que has levantado la bandera nacional”, añadió.



Por su parte, Erys Alvarado también dedicó palabras al homenajeado. “En nombre de la directiva del Bloque de Armas te hacemos entrega formal del premio Atleta Meridiano. Deseamos que sigas cosechando éxitos; queremos tenerte aquí, en esta tierra, y que la Superintendencia continúe facilitando para que sigas deleitando a la fanaticada. Tienes el respaldo de Meridiano, del Bloque de Armas, de Gaceta Hípica y de todas nuestras marcas. Eres un gran orgullo. Felicidades, Júnior”.

Cabe resaltar que Júnior Alvarado en este 2025 ganó tres de las cuatro carreras más importantes de potros de tres años en Estados Unidos con el ejemplar Sovereignty. Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes.