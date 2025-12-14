MLB: Willson Contreras se encuentra en esta histórica lista desde 2016

Suscríbete a nuestros canales

El análisis estadístico moderno se ha convertido en una herramienta clave para medir el verdadero impacto de los peloteros en las Grandes Ligas, y el bWAR es uno de los indicadores más valorados. En este caso, el venezolano Wilson Contreras es uno de los más destacados desde su llegada al mejor béisbol del mundo.

Por lo tanto, esta métrica, que resume el aporte total de un jugador a su equipo sobre el terreno de juego, permite comparar trayectorias más allá de los números tradicionales en la actualidad de la Major League Baseball y también toma valor a la hora en que las franquicias ofrecen un contrato a largo plazo.

Dentro del grupo de jugadores que debutaron en la temporada 2016, varios nombres sobresalen como referentes ofensivos y defensivos. Figuras como Aaron Judge, Alex Bregman, Matt Olson y Trevor Story encabezan la lista, pero también resalta el toletero de 33 años que pertenece a los Cardenales de San Luis.

Wilson Contreras y su bWAR

El venezolano se ubica entre los líderes en bWAR de los jugadores debutantes en 2016, con un acumulado de 29,2, una cifra que refleja su valor integral en el terreno. Aunque su número está por debajo del impresionante 62,3 de Aaron Judge, el receptor criollo ha logrado posicionarse en un grupo de élite, superando a muchos otros talentos de su generación, respetivamente.

Contreras ha destacado por su versatilidad defensiva, fortaleza ofensiva y liderazgo detrás del plato. A pesar de que ya no es un receptor a tiempo completo, su poder y contacto oportuno siguen generando mucho valor en la alineación.

El listado de bWAR lo coloca por encima de numerosos jugadores que también debutaron en 2016, confirmando que su impacto va más allá de los reflectores mediáticos. Mientras Judge lidera con 62,3 y Bregman suma 43,1, Contreras se mantiene competitivo en una generación marcada por el talento y la profundidad.

Finalmente, estos registros son uno de los sólidos argumentos que tiene Wilson Contreras para que sea considerado, ya sea en la actualidad o al finalizar su trayectoria, como uno de los mejores bateadores latinos de su generación en la MLB.