Princesa Fina gana de punta a punta el Clásico Internacional Ramón A. Domínguez GI

A la altura de la novena carrera de la programación y segunda válida del juego del 5y6 nacional, se disputó la primera edición del Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez GI, para yeguas nacionales e importadas de tres años y más en recorrido de 1.800 metros. La victoria la consiguió la hembra Princesa Fina, del joven entrenador Humberto Correia Jr.

Con un dominio total desde el momento de la partida y marcando todos los parciales, la tresañera conducida por Jhonathan Aray no tuvo rival en toda la prueba. Pasó los primeros 400 metros en 26"0 exactos y la media milla en 48"4. Marcó los 1.200 metros en 73"1, pasó los 1.600 metros en 99"1 y culminó los 1.800 metros de la competencia en 112"3.

Es la segunda victoria consecutiva que consigue la hija de King Seraf en Queen Love, por Great Hunter. Viene de ganar el pasado 26 de octubre en la jornada del Clásico Internacional Simón Bolívar GI, y completa una campaña de cuatro triunfos en once presentaciones en el año.

La pizarra fue completada por Marakovits en segundo lugar, Brawaisa finalizó tercera, Petareña fue cuarta y Queen Alabama completó el cuadro. Los dividendos a ganador fueron de Bs. 132,28 y Bs. 79,63 el place.