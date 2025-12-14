Steady voló para ganar el primer Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI

Suscríbete a nuestros canales

La tercera carrera no válida de la jornada disputó el primer Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI. En la prueba, corrido sobre 1.800 metros para yeguas de tres años y más, la victoria la consiguió la importada chilena Steady, de cuatro años de edad.

Steady triunfa en el Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI

La yegua importada de cuatro años, Steady, corrió de punta a punta para ganar por un cuerpo de ventaja la primera edición del Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI, que repartió un premio de $150.000.

La hija del semental Midshipman en Satin Moon, por Malibu Moon, tomó la ventaja desde el momento de la partida, presionada por la criolla Fast Sensations, Hays Bays y Quality Princess.

Los parciales de la competencia fueron de 26"1 para los primeros 400 metros, la media milla en 50"1, los 1.200 metros (tres cuartos de milla) en 74"4, los 1.600 metros en 99"4 y un tiempo final para los 1.800 metros de 113"2

La pizarra fue completada por la criolla Fast Sensations de segunda, la importada She a Baddie como tercera, Quality Princess de cuarta y Naa Dudette cerró la pizarra en quinta posición. Los dividendos fueron de Bs. 61,96 a ganador y Bs. 84,11 el place.

Es la segunda victoria consecutiva para la importada chilena, nacida en el Haras Don Alberto, propiedad del Stud Doña Ester y entrenada por Juan Carlos García Mosquera.