Propietario de Steady anuncia que traerá otro ejemplar a competir en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Stud Doña Ester de René Tabilo ha anunciado, a través de su cuenta en la red social X, que traerá a un macho que viene de cumplir campaña en la hípica del país austral, con el objetivo de iniciar campaña en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Propietarios de Steady traerán a otro corredor a Venezuela

Durante la jornada del sábado se disputaron 19 carreras en el hipódromo de Chile, donde estuvo presente el flamante turfam dueño de la campeona Steady, ganadora del Clásico “Aviación Militar Bolivaria” G2, convirtiéndose en la cuarta yegua chilena en ganar este evento. El Sr. René Tabilo tuvo la oportunidad de observar a su pupilo Kiastrelo, que participó con el jinete venezolano Wilbert León durante la jornada.

La tercera carrera de la jornada sabatina fue reservada para ejemplares de 3 y más años en distancia de 1.600 metros, en la cual participaron cinco ejemplares. Desde la partida, Kiastrelo con la monta de León salió tercero detrás de la velocidad de Sonata Celta, que experimentó una esprintada desde el vamos.

Al entrar al derecho, el veloz Sonata Celta entregó el control de la carrera a El Florito y Kiastrelo, que pasaron a decidir la carrera; sin embargo, El Florito tuvo mayor fuerza y consiguió la victoria por tres largos sobre Rey Gabriel Andrés, que atropelló y le arrebató el segundo lugar a Kiastrelo en la raya con la monta del venezolano Wilbert León. El tiempo de la prueba fue de 96,3”.

Kiastrelo es un macho de cuatro años, hijo de Ivan Denisovich en la yegua Kalarouna por Selkirk, nacido en el haras Don Alberto. Este ejemplar ha corrido 45 veces para 1 victoria, 2 segundos, 7 terceros y 5 cuartos.

Como bien se indicó al comienzo. En la red social X de Stud Doña Ester (@EsterStud), su propietario indicó “que está a la espera de un vuelo para llegar a La Rinconada”.