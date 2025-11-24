El muchacho de la película: Emisael Jaramillo finalizó con buen ritmo el Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

El último mes del campeonato de jinetes en el Sunshine Meet de Gulfstream Park estuvo lleno de emoción y competencia intensa, especialmente entre los destacados jinetes latinos que protagonizaron una rivalidad apasionante.

El boricua Edgar Zayas, el panameño Miguel Vásquez y el venezolano Emisael Jaramillo se convirtieron en los principales protagonistas de esta contienda, intercambiando constantemente el liderato en la lucha por el título de carreras ganadas durante este importante meeting celebrado en Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach.

Gulfstream Park: El jockey venezolano ganó ocho en las últimas dos semanas

Zayas, Vásquez y Jaramillo, cada uno de ellos mostró un desempeño sobresaliente que mantuvo a los aficionados a la expectativa. Esta competencia cerrada y dinámica reflejó no solo el talento individual de estos jinetes, sino también la creciente influencia y presencia de los jinetes latinos en el panorama de las carreras de caballos en Estados Unidos.

Edgard Zayas fue el mejor jinete de la competencia con 44 victorias, consiguiendo su tercer título de la Sunshine Meet en cinco años y su décimo título en general en la pista de Florida. Miguel Vásquez quedó dos detrás de Zayas, y Jaramillo a seis del líder.

Entre las victorias importantes dentro de esta competición, el popular Zayas montó a dos de los ganadores de carreras de grado de Joseph este año: Be Your Best en la Pegasus World Cup Filly & Mare Turf y Haulin Ice en la Princess Rooney. También montó a Burnham Square hasta la victoria en el Holy Bull (G3).

Emisael Jaramillo, finalizó esta competencia con 38 victorias, 22 segundos y 16 terceros en 155 compromisos de monta, con una producción de $1.243.985, con un porcentaje de 25 victorias.

Gulfstream reanuda sus carreras el jueves, Día de Acción de Gracias, con el inicio de su aclamada Championship Meet con un programa de ocho carreras, destacando la Wait a While de $100,000 sobre césped.