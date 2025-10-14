Emisael Jaramillo ira esta semana por un récord que sólo lo ha logrado dos leyendas del hipismo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano Emisael Jaramillo este viernes inicia la séptima semana del Sunshine Meet, con 21 compromisos de montas, entre ellas dos stakes de 200 mil dólares cada uno. Competencias que se corren en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, con un triple programa que incluye dos pruebas clasificadas.

Gulfstream Park: Emisael Jaramillo, camino a las cinco mil victorias

Este viernes 17 de octubre se celebra otra jornada hípica en el Sunshine Meet, de Gulfstream Park. Este hipódromo ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó una jornada de diez carreras que iniciaron a las 12:50 p.m., en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo demostrará su alarde de condiciones sobre los finos de carreras, consolidando así su prestigio en las pistas estadounidenses, con seis montas.

Jaramillo inicia la jornada con dos montas para el entrenador Antonio Sano. En la primera carrera con Chivado y en la segunda con Bella Jack. En la cuarta guiará a Depth Perception para David Fawkes. Luego, en la séptima, guiará a Para Siempre para el entrenador venezolano Ronald Coy, y finaliza la tarde encima de Blaze of Color para José Castro.

Durante la jornada del sábado en la cartelera de doce competencias, Emisael Jaramillo tendrá la oportunidad de estar presente en dos stakes de 200 mil dólares cada uno y un hándicap de 75 mil dólares. En el Florida Sire Sunsan’s Girl Stakes, guiará a Mythical para Jorge Delgado. En el Florida Sire Affirmed Stakes, guiará a All to Win para Rohan Crichton. En el Handicap, cuenta con la monta de Con Compañía (Chi) para Amador Sánchez.

En la misma jornada del sábado, Jaramillo tendrá tres compromisos de monta para Víctor Barboza Jr.; comienza en la segunda con White Claw Woman, en la quinta con Skellig Michael y en la sexta con Coffee At K J’s. Además, tendrá las montas de Pure Class para David Fawkes. Madame Mischief para Jorge Delgado y Rosie Dozie para Tereq Moubarak.

En la jornada dominical, lleva a Grand Joker y Change At Jamaica, para Víctor Barboza Jr. Estará encima de Urgency y Souper Document para Mark Casse. De igual manera, lleva a Manoah’s Glory, para el entrenador zuliano Jorge Delgado, Girl Dynamite para Carlos David e Itza Law para José Francisco D’Angelo.

De esta manera, Emisael Jaramillo, quien suma 124 victorias en la temporada y 1.852 de por vida en Estados Unidos, más 3.142 en Venezuela, el jockey venezolano suma 4.994 victorias, por lo que está a seis de las 5 mil victorias entre los dos países, hecho que solo las leyendas miembros del Salón de la Fama, Ramón Domínguez y Javier Castellano, han logrado.