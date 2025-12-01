MLB: Kodai Senga pone las cosas claras sobre su futuro a los Mets

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador japonés Kodai Senga ha dejado clara su postura: no desea ser cambiado en esta temporada muerta. Sin embargo, los Mets de Nueva York mantienen abierta la posibilidad de moverlo antes del inicio de la próxima campaña, debido a que su contrato solo incluye una cláusula limitada de no cambio para diez equipos. Senga quien casi cumple 33 años, es una opción atractiva para equipos que buscan un abridor con un contrato moderado, a pesar de las limitaciones que ha tenido por lesiones en las últimas temporadas.

Un contrato atractivo, pero con riesgos

Senga está bajo contrato por dos años más, con un salario total de 28 millones de dólares y una opción de club para 2028. Para las franquicias que buscan reforzar su rotación sin pagar los precios astronómicos de los agentes libres de élite, el japonés representa una alternativa viable. Su historial reciente, sin embargo, plantea dudas: apenas 52 aperturas en tres temporadas debido a problemas de durabilidad. Aun así, cuando ha estado disponible, su rendimiento ha sido sólido, con una efectividad de 3.00, un WHIP de 1.25 y una relación de 320 ponches por 133 boletos en 285 entradas.

El dilema de los Mets

Nueva York enfrenta un escenario difícil. El equipo carece de un verdadero as de rotación, pero cuenta con una profundidad notable. Prospectos como Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat se suman a veteranos como Clay Holmes, Sean Manaea y David Peterson. Esta combinación ofrece flexibilidad, aunque también genera interrogantes: ¿es suficiente para competir en la élite de la Liga Nacional sin un lanzador dominante al frente?

Mets buscan un as

La directiva de los Mets ha dejado entrever que, si logran adquirir un abridor de primer nivel vía agencia libre o cambio, como Framber Valdez, la permanencia de Kodai Senga se volvería menos probable. En ese escenario, el japonés pasaría de ser pieza clave a moneda de cambio, lo que abriría la puerta a su salida hacia un equipo con necesidades urgentes de pitcheo.