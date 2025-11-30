¡MAGISTRAL! Javier Castellano domina Gulfstream Park con un doblete que incluye una victoria de Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 12:20 del mediodía del día sábado 29 de noviembre, el Hipódromo de Gulfstream Park en Florida celebró una emocionante jornada con la inclusión de 10 carreras entre ellas: Florida Sire Stakes versión potrancas y potros, en el marco del Championship Meet que comenzó el día jueves 27 de este mes.

Javier Castellano: Doblete Championship Meet Gulfstream Park Datos Hípicos

El jinete venezolano Javier José Castellano brilló en el óvalo de Hallandale Beach con una actuación impecable, la cual se llevó dos victorias, una hazaña que lo puso en el centro de atención de la jornada sabatina.

Abrió con el triunfo en la primera carrera, un Maiden Special Weight de 70 mil dólares con la alazana dosañera Epic Lady Luck (número 7), presentada por Bryan Lynch, por lo que dejó crono de 55’’98 para el recorrido de cinco furlones (1.000 metros) y abonó un dividendo de $3,40 a ganador.

Mientras que, en la décima del programa se realizó el Florida Sire In Reality Stakes para potros de dos años, en distancia de 1.700 metros, Castellano se tomó la foto con el potro dosañero Strategic Risk (número 5), preparada por Mark Casse. Registró el tiempo en 1:44’’85 para la distancia de 1 1/16 millas (1.700 metros) en pista de arena y dejó un sorpresivo dividendo de $14,60 a ganador.

Con estas victorias, el látigo criollo suma 87 victorias en este año 2025 y 5.914 fotografías en su carrera profesional en la Unión Americana.